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На Закарпатті затримали організатора схеми нелегальної міграції до ЄС

Автор: Валерія Поліщук

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора нелегальної міграції до Євросоюзу. Ним виявився 36-річний житель Перечина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Чоловіка підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні іноземців через державний кордон України.

Організатора каналу з нелегальної міграції затримали в Ужгороді під час отримання від іноземних клієнтів плату в розмірі 5800 доларів. За таку суму чоловік повинен був виготовити замовникам внутрішні документи країн ЄС і допомогти в перетині кордону в обхід офіційних пунктів пропуску.

Для виготовлення підроблених документів зловмисник разом зі своїми спільниками використовували прилад лазерного гравіювання і брав за "послуги 1800 євро з одного клієнта.

Правоохоронці провели в будинку організатора і його можливих посібників санкціоновані судом обшуки, в результаті яких вилучили ряд електронних носіїв, ноутбуки, паспорти сумнівного походження і автомобіль. Всі речові докази відправлені на експертизу.

Жителя Перечина затримали в порядку статті 208 КПК України і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про підробку документів вчинене групою осіб та незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

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