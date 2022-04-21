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На Закарпатье задержали мужчин, которые за 16 тысяч евро должны были переправить призывников через границу

На Закарпатье задержали организаторов незаконного пересечения границы (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Самарук

На Закарпатье правоохранители задержали двух жителей, которые за более 16 000 тысяч евро имели незаконно переправить группы призывников через границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, двое мужчин организовали канал нелегального пересечения границы мужчинами, которым запрещено покидать пределы государства на период действия военного положения.

За это они брали денежное вознаграждение в 16,5 тысяч евро. В частности, подозреваемые обещали доставить трех человек в Румынию вне пунктов пропуска.

"Мужчин - жителей Сум, Чернигова и Ужгорода, правоохранители обнаружили в помещении одного из организаторов в селе Грушево, где они ожидали от подозреваемых дальнейших инструкций относительно незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

Двум организаторам незаконной переправки лиц через государственную границу сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье разоблачили схему переправки призывников за границу.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали украинца, который ехал в Молдову в женской одежде.

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