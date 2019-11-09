На Закарпатті на хабарі затримали митників і прикордонників

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновники систематично вимагали хабарі за ввезення товарів на територію України

Державної бюро розслідувань (ДБР) затримало в Закарпатській області двох співробітників Державної фіскальної служби і одного працівника Державної прикордонної служби під час одержання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що чиновники, перебуваючи у змові, налагодили механізм систематичного отримання хабарів за забезпечення безперешкодного ввезення товарів через кордон на територію України.

"Відбулося затримання посадових осіб під час одержання ними чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1800 гривень. Зараз затриманим повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

У відношенні посадових осіб відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру судді за отримання хабара. Суддя отримав 2 тис. доларів за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області затримали начальника одного з відділів екоінспекції області. Чиновник отримав 250 тис. гривень за винесення рішення про дотримання одним з підприємств норм у сфері охорони навколишнього середовища.