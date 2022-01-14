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Закарпатье второй день подряд фиксирует землетрясение

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 января в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 1,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород (Закарпатская область) на глубине 2 км.

По классификации землетрясений, он относится к не ощутимым.

Стоит отметить, что в последний раз землетрясение на Закарпатье зафиксировали вчера, 13 января. Тогда магнитуда подземных толчков составила 1,5 балла.

В Главном центре спецконтроля также сообщают, что в течение 2020-2022 годов из района города Ужгород было зарегистрировано 6 землетрясений.

В частности, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 балла соответственно.

Напомним, в Ивано-Франковской области в среду, 29 декабря, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 бала.

Добавим, ранее в этой же области зафиксировали землетрясение 22 декабря. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла.

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Закарпатская областьЗемлетрясение