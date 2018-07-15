На Закарпатье по вине пьяного водителя пострадало 6 человек

Среди пострадавших двое детей в возрасте 2 и 5 лет

В поселке Королево Виноградовского района пьяный водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf, в результате чего пострадало шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

В частности пострадали оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Volkswagen Gоlf, в том числе двое детей в возрасте 2 и 5 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Столкновение произошло вечером 14 июля. Пострадавших доставили в Виноградовскую больницу для оказания медицинской помощи.

Экспертиза показала, что на время аварии 30-летний водитель Аudі находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ДТП на Закарпатье (zk.npu.gov.ru)

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный чиновник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина.

Аварию устроил председатель Перечинской районной государственной администрации (РГА) Виктор Олефир, который на момент ДТП по заключению Закарпатского областного наркологического диспансера находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте.