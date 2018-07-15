На Закарпатті з вини п’яного водія постраждало 6 людей

Серед постраждалих двоє дітей віком 2 і 5 років

У селищі Королево Виноградівського району п’яний водій на Аudі виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем Volkswagen Gоlf, внаслілок чого постраждало шестеро людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

Зокрема постраждали обидва водії, пасажир Аudі та троє пасажирів Volkswagen Gоlf, у тому числі двоє дітей віком 2 і 5 років. У дітей діагностували закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки.

Зіткнення відбулося ввечері 14 липня. Потерпілих доставили у Виноградівську лікарню для надання медичної допомоги.

Експертиза засвідчила, що на час аварії 30-річний водій Аudі перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Фото: ДТП на Закарпатті (zk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 13 липня у Перечині Закарпатської області п'яний чиновник влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої загинула жінка.

Аварію влаштував голова Перечинської районної державної адміністрації (РДА) Віктор Олефір, який на момент ДТП за висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру перебував в стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці.