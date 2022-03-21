На Закарпатье венгерской общине поступают письма с угрозами. Это провокация оккупантов

На Закарпатье зафиксировали подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Закарпатской ОВА Виктора Никита.

"Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России", - говорится в сообщении.

Также на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о "желании венгерской общины Закарпатской области отсоединиться от Украины".

Сообщается, что венгерской общине российские оккупанты начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

Ранее мы сообщали, что оккупанты распространяют фейк о подготовке ВСУ к обстрелу бомбами Мелитополя.

Также мы писали, что оккупанты заявили об эвакуации украинцев в Луганск. В ОГА развеяли фейк.

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