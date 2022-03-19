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Оккупанты распространяют фейк о подготовке ВСУ к обстрелу бомбами Мелитополя

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Суббота 19 марта 2022 14:18
Оккупанты распространяют фейк о подготовке ВСУ к обстрелу бомбами Мелитополя Фото: оккупанты распространяют фейк о подготовке ВСУ к обстрелу бомбами Мелитополя (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в очередной раз прибегает к распространению фейков среди гражданских. В этот же раз оккупанты рассказывают о том, что ВСУ, якобы, планирует ракетные удары кассетными бомбами по Мелитополю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Запорожской областной военной администрации

"В ходе мониторинга общественно-политической обстановки в м. Мелитополь и Мелитопольском районе, получена информация относительно активного доведение до местных жителей города Мелитополь оккупационными силами дезинформации относительно намерений нанесения ВСУ ракетных ударов кассетными бомбами по городу 19.03.2022 года в 14.00-15.00 часов",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина также писало о фейк от российских военных о том, что СБУ якобы заминировала больницу в Днепре.

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