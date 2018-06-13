Всего 42 населенных пункта области обесточены

На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в результате непогоды обесточены 42 населенных пункта области. Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Больше всего от непогоды пострадали Тячевский и Иршавский районы. Данных о травмированных в результате непогоды людей нет.

Отмечается, что в ближайшее время Закарпатье накроет очередная волна атмосферного фронта, движущегося со стороны Венгрии и Румынии.

Фото: последствия непогоды (moskal.in.ua)

Как сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области, повреждены кровли 250 зданий на территории Иршавского и Тячевского районов, а именно:

Иршавский район:

с. Брод - пострадало 150 домохозяйств, повреждены крыши жилых домов и хозяйственных построек, а также повреждена крыша СОШ, ДОУ и амбулатории;

с. Дешковица - пострадало 10 домохозяйств, частично повреждены крыши жилых домов и хозяйственных сооружений;

с. Ильница - пострадало 27 домохозяйств, повреждены крыши жилых домов и хозяйственных сооружений;

с. Осий - пострадало 12 домохозяйств, частично повреждены крыши жилых домов и хозяйственных построек, повреждены крыша админздания центрального лагеря туристического актива учеников Украины, крышу столовой, 16 восьмиместных домиков и крышу спальных помещений;

с. Билки - пострадало 9 домохозяйств, частично повреждены крыши жилых домов и хозяйственных построек, разрушена крыша автогаража (сорвало 500 кв. м покрытия);

с. М. Раковец - сточными водами повреждено покрытие улиц;

Фото: последствия непогоды (zk.dsns.gov.ua)

Тячевский район:

с. Колодно - повреждена кровля ООШ I-III уровней;

с. Угля - повреждены кровли ДУЗ "Первоцвет", ООШ I-II уровней, участковая больница;

с. Дулово - повреждены кровли 3-х жилых домов;

с. Чумалево -повреждены кровли ООШ I-III уровней;

с. Кричево - повреждены кровли 4-х жилых домов;

с. Теребля - повреждены кровли ООШ І-ІІІ уровней и 6 частных жилых домов;

с. Ганичи - повреждены кровли ООШ I-III уровней и музыкальной школы;

с. Бедевля - повреждена кровля 1 жилого дома и твердое покрытие автомобильной дороги местного значения.

Фото: последствия непогоды (zk.dsns.gov.ua)

Напомним, вчера, 12 июня, в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

Подобную погоду синоптики прогнозируют Закарпатью и на ближайшие дни.