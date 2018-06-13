Загалом 42 населені пункти області знеструмлені
На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, внаслідок негоди знеструмлені 42 населені пункти області. Про це повідомив глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.
Найбільше від негоди постраждали Тячівський та Іршавський райони. Даних про травмованих внаслідок негоди людей немає.
Зазначається, що найближчим часом Закарпаття накриє чергова хвиля атмосферного фронту, що рухається з боку Угорщини та Румунії.
Фото: наслідки негоди (moskal.in.ua)
Як повідомляє ДСНС України у Закарпатській області, пошкоджено покрівлі 250 будівель на території Іршавського та Тячівського районів, а саме:
Іршавський район:
- с. Брід - постраждало 150 дворогосподарств, пошкоджено дахи житлових будинків та господарських споруд, а також пошкоджено дах ЗОШ, ДНЗ та амбулаторії;
- с. Дешковиця - постраждало 10 дворогосподарств, частково пошкоджено дахи житлових будинків та господарських споруд;
- с. Ільниця - постраждало 27 дворогосподарств, пошкоджено дахи житлових будинків та господарських споруд;
- с. Осій - постраждало 12 дворогосподарств, частково пошкоджено дахи житлових будинків та господарських споруд, пошкоджено дах адмінбудівлі центрального табору туристичного активу учнів України, дах столової, 16 восьмимісних будиночків та дах спальних приміщень;
- с. Білки - постраждало 9 дворогосподарств, частково пошкоджено дахи житлових будинків та господарських споруд, зруйновано дах автогаража (зірвало 500 кв. м покриття);
- с. М. Раковець - стічними водами пошкоджено покриття вулиць;
Фото: наслідки негоди (zk.dsns.gov.ua)
Тячівський район:
- с. Колодно - пошкоджено покрівлю ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- с. Угля - пошкоджено покрівлі ДНЗ "Первоцвіт", ЗОШ І-ІІ ступенів, дільнича лікарня;
- с. Дулово - пошкоджено покрівлі 3-х житлових будинків;
- с. Чумальово -пошкоджено покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- с. Кричово - пошкоджено покрівлі 4-х житлових будинків;
- с. Теребля - пошкоджено покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів та 6 приватних житлових будинків;
- с. Ганичі - пошкоджено покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів та музичної школи;
- с. Бедевля - пошкоджено покрівлю 1 житлового будинку та тверде покриття автомобільної дороги місцевого значення.
Фото: наслідки негоди (zk.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, вчора, 12 червня, в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.
Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні.