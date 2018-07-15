На Закарпатье таможенники изъяли Opel и около 20 кг янтаря

Новости Происшествия 15.07.2018 - 21:48
Фото: обнаружен янтарь (facebook.com/SFSofUkraine)
Фото: обнаружен янтарь (facebook.com/SFSofUkraine)

Оценка обнаруженного янтаря продолжается

На Закарпатье таможенники изъяли Opel Omega на словацкой регистрации и около 20 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Автомобиль прибыл в зону таможенного контроля пункта пропуска "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС.

В результате проведения осмотра автомобиля таможенниками и пограничниками было обнаружено около 20 килограммов не задекларированных камней янтаря в необработанном виде различных размеров. Камни были скрыты в передней панели автомобиля, в водительском и пассажирском сиденьях.

Оценка обнаруженного янтаря продолжается. Камни и автомобиль были изъяты.

Напомним, 4 июля в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли янтаря почти на 2 млн гривен. Оперативники изъяли 50 килограммов янтаря.

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Теги:  Государственная таможенная служба,  таможня,  янтарь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС