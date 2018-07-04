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Интервью

В Ровенской области изъяли янтаря почти на 2 млн гривен

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 17:20
Фото: изъятый янтарь (ssu.gov.ua)
Фото: изъятый янтарь (ssu.gov.ua)

Оперативники изъяли 50 килограммов янтаря

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли янтаря почти на 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, четверо человек скупали у местных жителей незаконно добытый янтарь, чтобы продать его за границу.

"Во время санкционированных обысков по месту проживания участников нелегального бизнеса оперативники спецслужбы изъяли почти 50 килограммов янтаря-сырца и уже обработанные камни", - говорится в сообщении.

Фото: изъятый янтарь
 

Также сообщается, что правоохранители обнаружили орудия для добычи и обработки камня.

"По предварительной оценке стоимость изъятого камня и оборудования составляет почти 2,3 млн гривен", - сообщают в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 и ст. 198 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области полицейские задержали автомобиль, который перевозил около 80 мешков с нелегальным янтарем, общим весом более двух тонн.

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Теги публикации: янтарь, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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