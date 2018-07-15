На Закарпатті митники вилучили Opel та близько 20 кг бурштину
Оцінка виявленого бурштину триває
На Закарпатті митники вилучили Opel Omega на словацькій реєстрації та близько 20 кг бурштину. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби (ДФС) України.
Автомобіль прибув у зону митного контролю пункту пропуску "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС.
В результаті проведення огляду автомобіля митниками та прикордонниками виявлено близько 20 кілограмів не задекларованого каміння бурштину в необробленому вигляді різних розмірів. Каміння було приховане у передній панелі автомобіля, у водійському та пасажирському сидіннях.
Оцінка виявленого бурштину триває. Каміння та автомобіль було вилучено.
Нагадаємо, 4 липня у Рівненській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили бурштину на майже 2 млн гривень. Оперативники вилучили 50 кілограмів бурштину.