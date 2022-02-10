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На Закарпатье сошли две лавины на трассу Мукачево - Львов. Дорогу уже расчистили

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Закарпатская область, Четверг 10 февраля 2022 16:18
На Закарпатье сошли две лавины на трассу Мукачево - Львов. Дорогу уже расчистили Фото: дорогу расчистили после лавин (facebook.com/cadzkp)
Автор: Артем Горовенко

В Закарпатской области две лавины сошли на трассу Мукачево - Львов. Движение было временно перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Закарпатской области.

Сообщается, что в Раховском районе сошли две снежные лавины на автодорогу Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов (153 км, с. Деловое)

"Движение было временно перекрыто. Дорожники расчистили автодорогу…Объем одной лавины примерно 50 кубических метров, другой - 360. Просим водителей быть внимательными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Карпатах объявили третий уровень опасности, спасатели предупредили, что возможны оползни снега на дороги.

До этого в конце января на трассу Мукачево - Рогатин в Закарпатье сошли лавины, которые загородили часть дороги.

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Закарпатская область
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