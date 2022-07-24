ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Закарпатье сняли все ограничения на продажу алкоголя

Новина українською →
Закарпатье, Воскресенье 24 июля 2022 21:27
На Закарпатье сняли все ограничения на продажу алкоголя Фото: на Закарпатье сняли все ограничения на продажу алкоголя (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Совет обороны Закарпатской области решил снять ограничения на продажу алкогольных напитков с 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОГА в Facebook.

Отмечается, что остается под запретом продажа алкоголя работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, территориальной обороны и других военных формирований.

Соответствующую информацию субъекты хозяйствования обязаны разместить в местах продажи алкоголя.

Напомним, с 3 апреля на Закарпатье разрешили продажу слабоалкогольных напитков, пива и вина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатье
NEWS
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет