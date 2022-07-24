На Закарпатье сняли все ограничения на продажу алкоголя
Фото: на Закарпатье сняли все ограничения на продажу алкоголя (Getty Images)
Совет обороны Закарпатской области решил снять ограничения на продажу алкогольных напитков с 23 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОГА в Facebook.
Отмечается, что остается под запретом продажа алкоголя работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, территориальной обороны и других военных формирований.
Соответствующую информацию субъекты хозяйствования обязаны разместить в местах продажи алкоголя.
Напомним, с 3 апреля на Закарпатье разрешили продажу слабоалкогольных напитков, пива и вина.
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