На Закарпатті зняли всі обмеження на продаж алкоголю

Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв з 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОДА у Facebook .

Зазначається, що залишається забороним продаж алкоголю працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань.

Нагадаємо, з 3 квітня на Закарпатті дозволили продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина.

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