На Закарпатті зняли всі обмеження на продаж алкоголю
Фото: на Закарпатті зняли всі обмеження на продаж алкоголю (Getty Images)
Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв з 23 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОДА у Facebook.
Зазначається, що залишається забороним продаж алкоголю працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань.
Відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.
Нагадаємо, з 3 квітня на Закарпатті дозволили продаж слабоалкогольних напоїв, пива та вина.
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