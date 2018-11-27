На Закарпатье шесть полицейских требовали от водителей-нарушителей взятки

Фото: взятка (РБК-Украина)

Подозреваемым грозит лишение свободы

Оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили группу сотрудников патрульной полиции на вымогательстве и получении взяток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента.

Во время патрулирования территории инспекторы искали водителей, которые так или иначе нарушали правила дорожного движения. Однако вместо составления соответствующих админпротоколов, злоумышленники требовали и получали "расчет" на месте происшествия. Взяточники требовали от 200 гривен до 300 долларов.

Прокуратурой Закарпатской области было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

После собрания доказательной базы шести патрульным объявлено подозрение. Сейчас продолжаются мероприятия по избранию им меры пресечения и установления фактов причастности к другим преступлениям. Подозреваемым грозит лишение свободы.

Фото: подозреваемым грозит лишение свободы (npu.gov.ua)

Напомним, ранее сотрудники СБУ в Киевской области задержали двух чиновников ДФС, которые требовали взятку в размере трех тысяч долларов. Фискалы требовали деньги за не привлечение к ответственности фиктивного предпринимателя.