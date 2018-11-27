ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Закарпатье шесть полицейских требовали от водителей-нарушителей взятки

Новости » Общество    27.11.2018 - 19:45
На Закарпатье шесть полицейских требовали от водителей-нарушителей взятки
Фото: взятка (РБК-Украина)

Подозреваемым грозит лишение свободы

Оперативники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили группу сотрудников патрульной полиции на вымогательстве и получении взяток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента.

Во время патрулирования территории инспекторы искали водителей, которые так или иначе нарушали правила дорожного движения. Однако вместо составления соответствующих админпротоколов, злоумышленники требовали и получали "расчет" на месте происшествия. Взяточники требовали от 200 гривен до 300 долларов.

Прокуратурой Закарпатской области было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

После собрания доказательной базы шести патрульным объявлено подозрение. Сейчас продолжаются мероприятия по избранию им меры пресечения и установления фактов причастности к другим преступлениям. Подозреваемым грозит лишение свободы.

 

Фото: подозреваемым грозит лишение свободы (npu.gov.ua)

Напомним, ранее сотрудники СБУ в Киевской области задержали двух чиновников ДФС, которые требовали взятку в размере трех тысяч долларов. Фискалы требовали деньги за не привлечение к ответственности фиктивного предпринимателя.

В Киевской области чиновники ГФС требовали 3 тыс. долларов В Киевской области на взятке задержали полицейского
Новости Украины полициявзяткаЗакарпатская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь