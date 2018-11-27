На Закарпатті шість поліцейських вимагали від водіїв-порушників хабарі

Фото: хабар (РБК-Україна)

Підозрюваним загрожує позбавлення волі

Оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили групу співробітників патрульної поліції на вимаганні та отриманні хабарів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту.

Під час патрулювання території інспектори виявляли водіїв, які так чи інакше порушували правила дорожнього руху. Проте замість складання відповідних адміністративних протоколів, зловмисники вимагали та отримували "розрахунок" на місці події. Хабарники вимагали від 200 гривень до 300 доларів.

Прокуратурою Закарпатської області було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Після зібрання доказової бази шести патрульним оголошено підозру. Наразі тривають заходи щодо обрання їм запобіжного заходу та встановлення фактів причетності до інших злочинів. Підозрюваним загрожує позбавлення волі.

Фото: підозрюваним загрожує позбавлення волі (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ у Київській області затримали двох посадовців ДФС, які вимагали хабар у розмірі трьох тисяч доларів. Фіскали вимагали гроші за не притягнення до відповідальності фіктивного підприємця.