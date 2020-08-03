На Закарпатье разрешили возобновить работу детских садов

В детсадах должны соблюдаться правила карантина
Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу детских садов в Закарпатской области. Соответствующее решение было принято на заседании 3 августа.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
"Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов. Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствовать мягкие игрушки и ковры", - говорится в сообщении.
Ответственность за соблюдение ограничений возложили на руководителей детских садов.
Напомним, ранее во Львове закрыли два детсада из-за коронавируса.
Кроме того, в Черновицкой области позволили открыть учреждения дошкольного образования.