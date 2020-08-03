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На Закарпатье разрешили возобновить работу детских садов

Закарпатье, Понедельник 03 августа 2020 18:59
На Закарпатье разрешили возобновить работу детских садов
Фото: детский сад (freepik)
Автор: Максим Зайченко

В детсадах должны соблюдаться правила карантина

Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу детских садов в Закарпатской области. Соответствующее решение было принято на заседании 3 августа.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов. Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствовать мягкие игрушки и ковры", - говорится в сообщении.

Ответственность за соблюдение ограничений возложили на руководителей детских садов.

Напомним, ранее во Львове закрыли два детсада из-за коронавируса.

Кроме того, в Черновицкой области позволили открыть учреждения дошкольного образования.

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