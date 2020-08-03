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На Закарпатті дозволили відновити роботу дитячих садків

Закарпаття, Понеділок 03 серпня 2020 18:59
На Закарпатті дозволили відновити роботу дитячих садків
Фото: дитячий сад (freepik)
Автор: Максим Зайченко

У дитсадках повинні дотримуватися правила карантину

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу дитячих садків в Закарпатській області. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 3 серпня.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

"Згідно з рішенням обласної комісії з ТЕБ НС, на Закарпатті все ж дозволили відновити роботу дитсадків. Однак в садах повинні бути присутні дезінфектори, постійний температурний скринінг і бути відсутніми м'які іграшки та килими", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за дотримання обмежень поклали на керівників дитячих садків.

Нагадаємо, раніше у Львові закрили два дитсадки через коронавірус.

Крім того, у Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти.

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