На Закарпатті дозволили відновити роботу дитячих садків

Фото: дитячий сад (freepik)

У дитсадках повинні дотримуватися правила карантину

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу дитячих садків в Закарпатській області. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 3 серпня.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

"Згідно з рішенням обласної комісії з ТЕБ НС, на Закарпатті все ж дозволили відновити роботу дитсадків. Однак в садах повинні бути присутні дезінфектори, постійний температурний скринінг і бути відсутніми м'які іграшки та килими", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за дотримання обмежень поклали на керівників дитячих садків.

Нагадаємо, раніше у Львові закрили два дитсадки через коронавірус.

Крім того, у Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти.