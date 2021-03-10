В Закарпатье разрешили точечно усиливать карантин: какие могут быть ограничения

В Закарпатской области местные власти разрешили усиливать карантин на местах. Решения об усилении ограничений будут приниматься исходя из уровня заболеваемости.

На заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС решили, что в случае высокого процента заболеваемости можно локально закрывать непродовольственные рынки, дошкольные учебные заведения, переводить учеников начальных классов на дистанционное обучение. Также необходимо обеспечить условия дистанционной работы.

Отмечается, что на Закарпатье на 99% заполнены все реанимационные отделения в больницах, которые принимают больных коронавирусом. В целом больницы на 69% заполнены COVID-зараженными.