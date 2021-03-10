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В Закарпатті дозволили точково посилювати карантин: які можуть бути обмеження

Новость на русском → Закарпатська область, Середа 10 березня 2021 19:09
В Закарпатті дозволили точково посилювати карантин: які можуть бути обмеження Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Закарпатській області місцеві власті дозволили посилювати карантин на місцях. Рішення про посилення обмежень будуть прийматися виходячи з рівня захворюваності.

Про це повідомляє сайт Закарпатської облдержадміністрації.

На засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС вирішили, що в разі високого відсотка захворюваності можна локально закривати непродовольчі ринки, дошкільні навчальні заклади, переводити учнів початкових класів на дистанційне навчання. Також необхідно забезпечити умови дистанційної роботи.

Наголошується, що на Закарпатті на 99% заповнені всі реанімаційні відділення в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус. В цілому лікарні на 69% заповнені COVID-зараженими.

Сьогодні повідомлялося, що у Закарпатській області скасувала курсування поїзда між Ужгородом і Львовом. Рейс скасували через те, що Закарпаття в "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, на Закарпатті з 8 березня діють обмеження "червоної зони" карантину через складну ситуацію з захворюваністю коронавірусом.

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