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На Закарпатье разоблачили схему переправки призывников за границу

Фото: на Закарпатье разоблачили схему переправки призывников за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ на Закарпатье разоблачила группу лиц, которые переправляли за границу мужчин призывного возраста. За одну такую "услугу" мошенники просили 5-6 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили правоохранители, с помощью надувной лодки, злоумышленники системно переправляли "клиентов" вне пунктов пропуска через реку, проходящую на границе государственной границы. Для реализации сделки, фигуранты с помощью тепловизора отслеживали передвижение пограничников.

"Стоимость такой услуги фигуранты оценили в 5-6 тыс. евро с одного "уклонянта", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УКУ, правоохранители задержали организатора схемы и двух его пособников.

Фото: на Закарпатье разоблачили схему переправки призывников за границу (facebook.com/ssu.uzhhorod)

Напомним, в Черновицкой области правоохранители разоблачили нелегальный канал миграции мужчин призывного возраста за границу. За такую "услугу" злоумышленники требовали 4500 долларов.

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