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На Закарпатті викрили схему переправлення призовників за кордон

Фото: на Закарпатті викрили схему переправлення призовників за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ на Закарпатті викрила групу осіб, які переправляли за кордон чоловіків призовного віку. За одну таку "послугу" шахраї просили 5-6 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановили правоохоронці, за допомогою надувного човна, зловмисники системно переправляли "клієнтів" поза пунктами пропуску через річку, що проходить на межі державного кордону. Для реалізації оборудки, ділки за допомогою тепловізора відстежували пересування прикордонників.

"Вартість такої послуги фігуранти оцінили у 5-6 тис. євро з одного "ухилянта", - повідомили в СБУ.

У межах кримінального провадження за ч.3 ст. 332 ККУ, правоохоронці затримали організатора схеми та двох його посібників.

Фото: на Закарпатті викрили схему переправлення призовників за кордон (facebook.com/ssu.uzhhorod)

Нагадаємо, в Чернівецькій області правоохоронці викрили нелегальний канал міграції чоловіків призовного віку за кордон. За таку "послугу" зловмисники вимагали 4500 доларів.

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