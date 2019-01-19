На Закарпатье из-за разгерметизации газопровода без газа остались 16 сел

Фото: Геннадий Москаль (УНИАН)

Ремонтные бригады занимаются устранением аварии

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что в Ужгородском и Береговском районе Закарпатской области из-за разгерметизации подводящего газопровода было отключено от газа 16 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Москаля.

Сообщается, что в субботу, 19 января 2019, вблизи села Красное Ужгородского района произошла разгерметизация подводящего газопровода, после чего сразу сработала автоматическая система аварийной безопасности. Из-за отключения газоснабжения без газа остались 16 населенных пунктов, а именно Красное, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петровка, Демичев, Тисаактелек, В.Добронь, М.Добронь, Свобода, Бакош, Батево, Даниловка, Бадов. В общем без газа остается более 4 тыс. абонентов.

"На место уже выехали ремонтные бригады "Закарпатгаза", которые работают над устранением аварии. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет", - рассказал Москаль.

Также он сообщил, что сразу после устранения аварии начнется подключение газа к абонентам потребления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Ивано-Франковскгаз" направит 34 млн гривен на ремонт и замену газовых сетей. Приоритетными направлениями инвестиций является модернизация газотранспортной сети региона (14,7 млн гривен), а также замена непригодных счетчиков газа и создание обменного фонда приборов учета (16,2 млн гривен).