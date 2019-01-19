На Закарпатті через розгерметизацію газопроводу без газу лишилось 16 сел

Фото: Геннадій Москаль (УНІАН)

Ремонтні бригади займаються усуненням аварії

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що в Ужгородському та Берегівському районі Закарпатської області через розгерметизацію підвідного газопроводу було відключено від газу 16 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Москаля.

Повідомляється, що у суботу, 19 січня 2019, поблизу села Червоне Ужгородського району сталась розгерметизація підвідного газопроводу, після чого одразу спрацювала автоматична система аварійної безпеки. Через відключення газопостачання без газу залишилось 16 населених пунктів, а саме Червоне, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петрівка, Демичев, Тисаактелек, В.Добронь, М.Добронь, Свобода, Бакош, Батєво, Данилівка, Бадів. Загалом без газу залишається понад 4 тис. абонентів.

"На місце вже виїхали ремонтні бригади "Закарпатгазу", які працюють над усуненням аварії. Постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації немає", - розповів Москаль.

Також він повідомив, що одразу після усунення аварії почнеться підключення газу до абонентів споживання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Івано-Франківськгаз" направить 34 млн гривень на ремонт та заміну газових мереж. Пріоритетними напрямками інвестицій є модернізація газотранспортної мережі регіону (14,7 млн гривень), а також заміна непридатних лічильників газу та створення обмінного фонду приладів обліку (16,2 млн гривень).