"Ивано-Франковскгаз" направит 34 млн гривен на ремонт и замену газовых сетей

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Инвестпрограммой "Ивано-Франковскгаза" предусмотрено финансирование обменного фонда и замены счетчиков

В 2019 году ПАО "Ивано-Франковскгаз" будет инвестировать в развитие газового хозяйства области 33,8 млн гривен. Это в 3 раза меньше от реальных потребностей компании. Такой объем финансирования работ газораспределительной системы области утвержден держрегуятором НКРЭКУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приоритетными направлениями инвестиций является модернизация газотранспортной сети региона (14,7 млн гривен), а также замена непригодных счетчиков газа и создание обменного фонда приборов учета (16,2 млн гривен).

"За денежные средства, утвержденные НКРЭКУ, будет отремонтировано 17,6 км газопроводов. Вместе с тем, для изменения динамики старения системы газоснабжения, необходимо ежегодно проводить модернизацию газопроводов не менее 50 км", – рассказывает технический директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

Для повышения уровня надежности систем газоснабжения, в этом году компания планирует заменить 38 шкафогазораспределительных пунктов, которые обеспечивают стабильное давление в системе.

Также инвестпрограммой "Ивано-Франковскгаза" предусмотрено финансирование обменного фонда и замены счетчиков - всего закупки 12,8 тыс. приборов учета. Ведь ежегодно проходят очередную поверку около 7 тыс. приборов учета.

В прошлом году ПАО "Ивано-Франковскгаз" также инвестировало в систему газоснабжения 33,8 млн гривен, что позволило стабильно обеспечить газом более 400 тыс. бытовых потребителей и около 6 тыс. предприятий и учреждений Прикарпатья.