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На Закарпатье в рамках "Большой стройки" разбирают скалу, чтобы расширить дорогу, - ОГА

Автор: РБК-Украина

Чтобы расширить проезжую часть, в пределах автодороги Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов в селе Костылевка Раховского района подрядчик разбирает скалу.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

Проект реализуется в рамках программы президента "Большая стройка".

"Протяженность горы составляет 130 метров, а сложность работ заключается в том, что почти весь объем, который следует вывезти - это твердая скальная порода. По сравнению с предыдущей горой, которую уже разбирали ранее, почвы практически нет - один камень. Благодаря этим работам подрядчик сможет расширить дорожное полотно до 8 метров", - рассказал Билецкий.

Как известно, трасса Н-09 соединяет Закарпатье с Ивано-Франковской и Львовской областями и является самой длинной на территории Закарпатской области протяженностью 209 км. Именно на этом маршруте находятся рекордные по количеству и размерам подпорные стены.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что ремонт дорог местного значения - один из приоритетов на 2021 год и в этом году их будет отремонтировано всего 2000 км.

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Новости Украины ЗакарпатьеБольшая стройка