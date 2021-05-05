На Закарпатті в рамках "Великого будівництва" розбирають скелю, аби розширити дорогу, - ОДА

Проект реалізується у рамках програми президента "Велике будівництво".

"Протяжність гори складає 130 метрів, а складність робіт полягає у тому, що майже весь об’єм, який слід вивезти - це тверда скельна порода. У порівнянні з попередньою горою, яку вже розбирали раніше, ґрунту практично немає - одне каміння. Завдяки цим роботам підрядник зможе розширити дорожнє полотно до 8 метрів", - розказав Білецький.

Як відомо, траса Н-09 сполучає Закарпаття з Івано-Франківською та Львівською областями і є найдовшою дорогою на території Закарпатської області протяжністю 209 км. Саме на цьому маршруті розміщені рекордні за кількістю і розмірами підпірні стінки.