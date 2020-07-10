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На Закарпатье пытались собирать подписи за "присоединение" к Венгрии

Пятница 10 июля 2020 18:19
На Закарпатье пытались собирать подписи за "присоединение" к Венгрии
Фото: СБУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Злоумышленники собирали подписи в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Служба безопасности Украина не допустила провокацию в Закарпатской области, направленную на нарушение территориальной целостности Украины. Представители иностранных организаций использовали гражданина Украины для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования украинцев, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирования сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения.

На данный момент сотрудники СБУ проверяют информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Отметим, что Трианонский мирный договор был заключен 4 июня 2020 года между странами-победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией. Он вступил в силу 26 июля 1921 года.

Согласно договору Венгрия согласилась на потерю почти трех четвертей территории, отказ от авиации и флота и сокращение армии и признания независимости Чехословакии и Королевства сербов, хорватов и словенцев.

По его условиям, Закарпатская Украина досталась Чехословакии, которая передала регион СССР уже после Второй мировой войны.

Напомним, в Запорожье разоблачили группу людей, агитировавших за "народную республику".

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