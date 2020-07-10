На Закарпатті намагалися збирати підписи за "приєднання" до Угорщини

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Зловмисники збирали підписи на підтримку петиції про скасування умов Тріанонського мирного договору.

Служба безпеки України не допустила провокацію в Закарпатській області, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Представники іноземних організацій використовували громадянина України для збору підписів жителів області на підтримку петиції про скасування умов Тріанонського мирного договору.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Експертиза показала, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування українців, містили заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід.

На цей час співробітники СБУ перевіряють інформацію про можливу причетність до антиукраїнської діяльності інших осіб і організацій.

Зазначимо, що Тріанонський мирний договір було укладено 4 червня 2020 року між країнами-переможцями у Першій світовій війні і зазнала поразки Угорщиною. Він набув чинності 26 липня 1921 року.

Згідно з договором Угорщина погодилася на втрату майже трьох чвертей території, відмова від авіації і флоту і скорочення армії та визнання незалежності Чехословаччини і Королівства сербів, хорватів і словенців.

За його умовами, Закарпатська Україна дісталася Чехословаччині, яка

передала регіон СРСР вже після Другої світової війни.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили групу людей, які агітували за "народну республіку".