ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Закарпатті намагалися збирати підписи за "приєднання" до Угорщини

П'ятниця 10 липня 2020 18:19
На Закарпатті намагалися збирати підписи за "приєднання" до Угорщини
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зловмисники збирали підписи на підтримку петиції про скасування умов Тріанонського мирного договору.

Служба безпеки України не допустила провокацію в Закарпатській області, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Представники іноземних організацій використовували громадянина України для збору підписів жителів області на підтримку петиції про скасування умов Тріанонського мирного договору.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Експертиза показала, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування українців, містили заклики до порушення територіальної цілісності України.

Організатору анкетування повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід.

На цей час співробітники СБУ перевіряють інформацію про можливу причетність до антиукраїнської діяльності інших осіб і організацій.

Зазначимо, що Тріанонський мирний договір було укладено 4 червня 2020 року між країнами-переможцями у Першій світовій війні і зазнала поразки Угорщиною. Він набув чинності 26 липня 1921 року.

Згідно з договором Угорщина погодилася на втрату майже трьох чвертей території, відмова від авіації і флоту і скорочення армії та визнання незалежності Чехословаччини і Королівства сербів, хорватів і словенців.

За його умовами, Закарпатська Україна дісталася Чехословаччині, яка
передала регіон СРСР вже після Другої світової війни.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили групу людей, які агітували за "народну республіку".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Служба безпеки УкраїниЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся