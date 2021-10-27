На Закарпатье произошло землетрясение

Известно, что источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

"По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля прошлого года магнитудами 3 и 1,9 соответственно.