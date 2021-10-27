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На Закарпатье произошло землетрясение

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 октября в 04:44 в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Известно, что источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

"По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля прошлого года магнитудами 3 и 1,9 соответственно.

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Закарпатская областьЗемлетрясение