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На Закарпатті стався землетрус

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 жовтня о 04:44 в Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Відомо, що джерело землетрусу знаходився на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією, він відноситься до ледве відчутних.

"За розрахунками, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Центрі, останні землетруси в цьому регіоні фіксували 23 січня та 25 липня минулого року магнітудами 3 та 1,9 відповідно.

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Закарпатська областьЗемлетрус