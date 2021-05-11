На Закарпатье продолжается строительство мостов на трассе, ведущей к курорту "Шаян", - ОГА

В Закарпатской области в рамках "Большой стройки" продолжаются работы по ремонту мостов на трассе Т-07-37 Хуст - Шаян - Вышково, которая включает, в том числе подъезд к санаторию "Шаян".

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка в Facebook.

На участке трассы Т-07-37 от Хуста до Буштино в настоящее время, по его данным, проходит ремонт 12 мостов. Общая стоимость работ оценивается в более чем 535 млн грн.

До недавнего времени из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, в частности большой колейности, пучин и разрушения кромки проезжей части, дорожный трафик на дороге Т-07-37 снизился до 3000 автомобилей в сутки. После окончания ремонта дороги и мостов этот показатель должен увеличиться вдвое.

В ОГА также напоминают, что одновременно с ремонтом мостов проходит строительство нового через реку Черная Тиса. Его длина составит 323,2 погонных метра и положительно скажется на пропускной способности всей трассы.