ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Закарпатті триває будівництво мостів на трасі, що веде до курорту "Шаян", - ОДА

Новость на русском → Закарпаття, Вівторок 11 травня 2021 14:12
На Закарпатті триває будівництво мостів на трасі, що веде до курорту "Шаян", - ОДА Фото: на Закарпатті триває будівництво мостів на трасі, що веде до курорту "Шаян" (facebook.com/cadzkp)
Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області в рамках "Великого будівництва" тривають роботи з ремонту мостів на трасі Т-07-37 Хуст - Шаян - Вишково, яка включає, в тому числі під'їзд до санаторію "Шаян".

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка у Facebook.

На ділянці траси Т-07-37 від Хуста до Буштино наразі, за його даними, триває ремонт 12 мостів. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 535 млн грн.

На Закарпатті триває будівництво мостів на трасі, що веде до курорту &quot;Шаян&quot;, - ОДА

До недавнього часу через незадовільний стан дорожнього покриття, зокрема велику колійність, пучини і руйнування кромки проїжджої частини, дорожній трафік на дорозі Т-07-37 знизився до 3000 автомобілів на добу. Після закінчення ремонту дороги і мостів цей показник має збільшитися вдвічі.

В ОДА також нагадують, що одночасно з ремонтом мостів триває будівництво нового через річку Чорна Тиса. Його довжина становитиме 323,2 погонних метри і позитивно позначиться на пропускній здатності всієї траси.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про завершення реконструкції мосту через Хаджибейський лиман. В ході реконструкції він був розширений до шести смуг руху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Транспорт Закарпаття дороги Велике будівництво
NEWS
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом