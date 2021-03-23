UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Закарпатье продлили запрет на работу общественного транспорта из-за локдауна

Автор: Роман Тверденко

В Закарпатской области продлили запрет на регулярные перевозки общественным транспортом. Приостановка будет действовать минимум до 31 марта.

Об этом сообщила Закарпатская облгосадминистрация.

Исключением останутся:

  • транзитные перевозки;
  • перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
  • перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Пересмотреть это решение могут 30 марта, во время следующего заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

Сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из "красной" зоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Закарпатье
Читайте также
УЗ приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за "красной" зоны карантина
Прогноз погоды