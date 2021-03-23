На Закарпатье продлили запрет на работу общественного транспорта из-за локдауна

В Закарпатской области продлили запрет на регулярные перевозки общественным транспортом. Приостановка будет действовать минимум до 31 марта.
Об этом сообщила Закарпатская облгосадминистрация.
Исключением останутся:
Пересмотреть это решение могут 30 марта, во время следующего заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.
Сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из "красной" зоны.