На Закарпатті продовжили заборону на роботу громадського транспорту через локдаун

У Закарпатській області продовжили заборону на регулярні перевезення громадським транспортом. Призупинення буде діяти мінімум до 31 березня.
Про це повідомила Закарпатська облдержадміністрація.
Винятком залишаться:
Переглянути це рішення можуть 30 березня, під час наступного засідання комісії з ТЕБ та НС.
Сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні найближчим часом не будуть вводити загальнонаціональний локдаун через пандемію коронавірусу. Очікується, що через кілька днів Івано-Франківська область вийде з "червоної" зони.