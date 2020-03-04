На Закарпатье предотвратили вывоз нескольких тысяч медицинских масок

На фоне зафиксированного случая коронавируса в Украине контрабандисты пытались вывезти в Румынию нескольких тысяч медицинских масок. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Сообщается, что ночью пограничники Мукачевского отряда предотвратили контрабанду медицинских масок в Румынию. Информацию пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней безопасности.

"Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от границы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что контрабандисты скрылись с места на мотоцикле. Продолжаются следственные действия.

Фото: изъятые медицинские маски (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее во Франции в связи со вспышкой коронавируса распорядились реквизировать складские запасы и производство защитных масок.

До этого из-за коронавируса в Черновцах работников общественного транспорта обязали носить медицинские маски.