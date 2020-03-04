ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Закарпатье предотвратили вывоз нескольких тысяч медицинских масок

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 11:39
На Закарпатье предотвратили вывоз нескольких тысяч медицинских масок
Фото: изъятые медицинские маски (dpsu.gov.ua)

Возле границы с Румынией изъяли более 3,5 тысяч таких масок  

На фоне зафиксированного случая коронавируса в Украине контрабандисты пытались вывезти в Румынию нескольких тысяч медицинских масок. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Сообщается, что ночью пограничники Мукачевского отряда предотвратили контрабанду медицинских масок в Румынию. Информацию пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней безопасности.

"Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от границы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что контрабандисты скрылись с места на мотоцикле. Продолжаются следственные действия.

Фото: изъятые медицинские маски (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее во Франции в связи со вспышкой коронавируса распорядились реквизировать складские запасы и производство защитных масок.

До этого из-за коронавируса в Черновцах работников общественного транспорта обязали носить медицинские маски.

Состояние заболевшего коронавирусом украинца улучшилось Коронавирус зафиксирован в Украине: что известно
Новости Украины контрабандамаскаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь