На Закарпатті попередили вивезення декількох тисяч медичних масок

Фото: вилучені медичні маски (dpsu.gov.ua)

Біля кордону з Румунією вилучили понад 3,5 тисяч таких масок

На тлі зафіксованого випадку коронавірусу в Україні контрабандисти намагалися вивезти до Румунії декількох тисяч медичних масок. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що вночі прикордонники Мукачівського загону попередили контрабанду медичних масок до Румунії. Інформацію прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої безпеки.

"Близько години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив в декількох десятках метрів від кордону п'ять поліетиленових пакетів. В них знаходилися одноразові медичні маски. Всього "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що контрабандисти зникли з місця на мотоциклі. Тривають слідчі дії.

Фото: вилучені медичні маски (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Франції у зв'язку зі спалахом коронавірусу розпорядилися реквізувати складські запаси та виробництво захисних масок.

До цього через коронавірус у Чернівцях працівників громадського транспорту зобов'язали носити медичні маски.