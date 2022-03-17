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Закарпатье получило 500 заявок на релокацию бизнеса, 4 предприятия уже работают, - глава ОВА

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 13:27
Закарпатье получило 500 заявок на релокацию бизнеса, 4 предприятия уже работают, - глава ОВА Фото: глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита (t.me/zakarpatskaODA)
Автор: Артем Горовенко

500 украинских предприятий подали заявки относительно перемещения их в Закарпатье, из 300 из них уже ведется прямая коммуникация. 120 предприятий приняли решение о релокации, и 4 предприятия начали функционировать в области с восстановлением своей уставной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиту в Telegram-канале.

"Недавно глава государства отметил, что пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика. Настолько, насколько это возможно в имеющихся сложных условиях. Мы приняли непростой вызов по созданию на Закарпатье достойных условий для перемещения предприятий и бизнеса с территорий, где ведутся активные боевые действия", - информирует он.

Никита добавил, что подобного опыта не имеет ни одна область, поэтому адаптироваться к условиям военного положения приходится уже в процессе релокации.

В то же время председатель ОВА отметил, что Закарпатье демонстрирует лучшие показатели по перемещению украинских предприятий.

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