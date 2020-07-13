На Закарпатье почти полностью заполнены больницы второй и третьей очереди

Закарпатские больницы второй и третьей очереди на 90% загружены больными коронавирусом. Медики фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19 в области на протяжении последних трех недель.

Об этом сообщили в Закарпатской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, что сейчас областные больницы второй и третьей очереди больше всего нуждаются в кислородных концентраторах.

"Почти на 90 процентов заполнены кровати пациентами, страдающих COVID-19 в больницах второй и третьей волны. Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

При этом, согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 июля в Закарпатской области больничные койки загружены на 59,64%.

Отметим, в Украине за прошлые сутки выявили 612 новых случаев коронавируса, при этом на Закарпатье заболели 79 человек, что является третьим показателем среди всех регионов по количеству новых заболеваний.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом.