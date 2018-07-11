На Закарпатье пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Вьетнама

Пограничники задержали 13 граждан Вьетнама в одном из населенных пунктов Чопского района

На Закарпатье пограничники задержали группу мигрантов, которые готовились к незаконному пересечению границы с Европейским союзом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ведомстве сообщили, что группа нелегальных мигрантов из Вьетнама была обнаружена в одном из населенных пунктов Чопского района. Украинские пограничники выявили и задержали 13 граждан Вьетнама.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, продолжаются мероприятия по документированию преступной деятельности и установлению круга лиц, содействовавших нелегалам в пересечении границы.

Напомним, ранее во Львовской области на границе с Польшей сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали группу нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконно попасть в соседнюю страну вне пункта пропуска.