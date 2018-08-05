На Закарпатье пограничники помешали перемещению более 2 тыс. пачек сигарет

Правонарушители двигались в сторону реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией

На Закарпатье пограничники помешали перемещению через границу более 2 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Группу неизвестных лиц с пакетами заметили военнослужащие отделения инспекторов "Великий Бычков". Они двигались в сторону реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией.

"Пограничники сразу начали преследование правонарушителей, но те, поняв, что их намерения раскрыты, побросали свои ноши и прибегли к бегству. За 20 метров от границы наряд нашел 5 свертков, в которых впоследствии насчитали 2 300 пачек табачных изделий без акцизных марок Украины. Обнаруженные табачные изделия доставлены в пограничное подразделение", - сообщают в ГПСУ.

Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Напомним, 17 июля в Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Оперативники спецслужбы задержали грузовой микроавтобус во время переправки более 70 тысяч пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора. Отмечается, что стоимость задержанного груза сигарет составляет более чем полмиллиона гривен.