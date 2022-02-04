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На Закарпатье отремонтировали почти 50 км высокогорной трассы

Автор: Наталия Гурковская

В течение прошлогоднего строительного сезона программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтировала 47,7 км дороги Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" с расширением в некоторых местах. В 2022 году работы на дороге национального значения продолжат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

На трассе отфрезеровали изношенное полотно и укрепили основание дорожной одежды для более длительной эксплуатации. От неблагоприятных условий горной местности дорогу оградили рекордным количеством подпорных стенок. Именно на этом маршруте построили самую длинную защитную конструкцию в Украине, ее протяженность составляет почти 2 км.

"Маршрут по праву считается одним из самых сложных по проведению ремонтных работ, ведь он пролегает через горную местность региона, а вдоль него - бурные реки", - объясняется в сообщении.

Более того, дорожникам пришлось разбивать скалу в Костылевке, чтобы расширить автодорогу до соответствующих норм.

Все проведенные работы позволят туристам с комфортом добраться до географического центра Европы, известного музея гуцульской брынзы и нескольких вершин Карпат.

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в Украине в течение 2021 года построили и отремонтировали более 7 тыс. км дорог.

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Большая стройка