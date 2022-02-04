На Закарпатье отремонтировали почти 50 км высокогорной трассы

На трассе отфрезеровали изношенное полотно и укрепили основание дорожной одежды для более длительной эксплуатации. От неблагоприятных условий горной местности дорогу оградили рекордным количеством подпорных стенок. Именно на этом маршруте построили самую длинную защитную конструкцию в Украине, ее протяженность составляет почти 2 км.

"Маршрут по праву считается одним из самых сложных по проведению ремонтных работ, ведь он пролегает через горную местность региона, а вдоль него - бурные реки", - объясняется в сообщении.

Более того, дорожникам пришлось разбивать скалу в Костылевке, чтобы расширить автодорогу до соответствующих норм.

Все проведенные работы позволят туристам с комфортом добраться до географического центра Европы, известного музея гуцульской брынзы и нескольких вершин Карпат.