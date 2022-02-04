На Закарпатті відремонтували майже 50 км високогірної траси

На трасі відфрезерували зношене полотно та зміцнили основу дорожнього одягу для довшої експлуатації. Від несприятливих умов гірської місцевості дорогу захистили рекордною кількістю підпірних стінок. Саме на цьому маршруті звели найдовшу таку захисну конструкцію в Україні, її протяжність становить майже 2 км.

"Маршрут за правом вважають одним із найскладніших щодо проведення ремонтних робіт, адже він пролягає через гірську місцевість регіону, а вздовж нього – бурхливі ріки", - пояснюється в повідомленні.

Більше того, дорожникам довилось розбивати скелю в Костилівці, щоб розширити автошлях до відповідних норм.

Усі проведені роботи дадуть можливість туристам з комфортом дістатися географічного центру Європи, відомого музею гуцульської бринзи та кількох вершин Карпат.