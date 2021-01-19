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На Закарпатье отменили все решения о функционировании региональных языков

Автор: Юлия Струк

На Закарпатье отменили все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков. К Уполномоченному по защите государственного языка поступило соответствующее письмо Закарпатской областной прокуратуры.

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Об этом омбудсмен сообщил в Facebook.

"В Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета №40 от 29.12.2020 признаны утратившими силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов", - говорится в сообщении.

Это означает, что все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменили, пояснили в Офисе языкового омбудсмена.

Напомним, ранее Кремень сообщил, что отмена статуса украинского языка на оккупированном Донбассе является нарушением прав человека.

Как писало РБК-Украина, ранее языковой омбудсмен требовал отменить региональные языки на местах.

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