На Закарпатье открыли высокогорную дорогу к озеру Синевир после ремонта

45-километровый участок дороги Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье после ремонта в рамках программы "Большая стройка" открыт в Закарпатской области.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото обновленной трассы.

По его словам, трасса Т-07-18 является одной из самых живописных в Украине, большая ее часть проходит на высоте от 430 до 730 метров над уровнем моря через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы и ведет к Национальному природному парку Синевир.

На всем протяжении маршрута трасса изобилует большим количеством крутых поворотов и искусственных сооружений.

В ходе ремонта 45-километрового участка были обновлены 15 малых и 4 средних моста, щебеночно-песчаная смесь была укреплена цементом толщиной 15 см, были уложены выравнивающий 10-сантиметровый слой асфальтобетона и 5-сантиметровый верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта.

Закарпатская область в текущем году является одним из лидеров по количеству километров государственных и международных трасс, восстановленных и отремонтированных в ходе "Большой стройки". Сегодня уже готовы 260 км дорог, еще 50 км сделаны в нижнем слое.

Напомним, недавно был опубликован фоторепортаж о некоторых из 4000 км дорог, обновленных в 2020 году во всех регионах Украины.