На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с
В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.
"...в течение дня и вечером 25 июня, преимущественно в горных районах Закарпатской области ожидаются грозы, местами сильные ливни, сильный град. При грозах местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.
На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.