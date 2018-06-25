Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

НовостиОбщество    25.06.2018 - 18:38
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)

Ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с

В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"...в течение дня и вечером 25 июня, преимущественно в горных районах Закарпатской области ожидаются грозы, местами сильные ливни, сильный град. При грозах местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним,  12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Как сообщил РБК-Украина житель Ужгорода, ливень с градом продолжался 15-20 минут.

На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.

В Украине сегодня ожидаются сильные ливни и град Синоптики предупреждают о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах
Теги публикации: Закарпатская область, Штормовое предупреждение, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь